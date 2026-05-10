Social Festa della Mamma, il messaggio di Giuseppe Commisso a Catherine: "Sempre il centro della famiglia"

vedi letture

Nella giornata della Festa della Mamma il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, ha pubblicato su Instagram un post con un messaggio dedicato alla madre Catherine Commisso. Questo il contenuto del post:

"Buon Festa della Mamma alla mia bellissima madre, e Buon Festa della Mamma a tutte le meravigliose madri. Mamma, questa Festa della Mamma è diversa per la nostra famiglia, ma mi ricorda ancora di più quanto siamo fortunati ad avere il tuo amore, la tua forza, la tua fede e il tuo cuore che ci guida ogni giorno. Sei sempre stata il centro della nostra famiglia, e l'amore che hai condiviso con papà continua a vivere attraverso tutti noi. So che ti guarda con tanta orgoglio e amore. Oggi ti celebriamo, mamma. Grazie per tutto ciò che hai fatto, per tutto ciò che continui a fare, e per l'ottimo esempio che ci dai ogni giorno. Ti amo molto. Buona Festa della Mamma".