FERGUSON, Il padre conferma: rinnova col Bologna

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola apre le sue pagine dedicate al Bologna con la notizia del rinnovo di Lewis Ferguson fino al 2029. Manca ancora l'ufficialità ma tra le parti l'intesa è totale come confermato anche dal padre del giocatore, Derek Ferguson, al podcast Let Me Be Frank: "È tutto a posto. Non vorrei entusiasmarmi troppo, però dentro di me sono entusiasta, e la prossima settimana andrò a Bologna a trovare Lewis per cinque o sei giorni.

Insomma, la riabilitazione sta andando molto bene e gli hanno appena rinnovato il contratto: starà lì fino al 2029". La trattativa era già instradata ma l'accelerata si è avuta in questa settimana con un rinnovo di due anni sul contratto del trequartista scozzese che scadeva a giugno del 2027.