Fascia sinistra, Pradè chiede di più a Parisi e punta su Fortini

vedi letture

Tempo di bilanci oggi in casa Fiorentina, con la conferenza stampa di fine mercato del direttore sportivo Daniele Pradè. Tra i tanti temi trattati il dirigente gigliato ha parlato dei cinque esterni nella rosa viola, da Parisi, per il quale è arrivato il prolungamento di contratto, e Fortini, giovane uscito dal vivaio gigliato sui la società punta molto, sia per il presente che per il futuro.

Il rilancio di Parisi

Il terzino è rimasto a Firenze dopo che nel corso dell'estate non ha ricevuto offerte concrete da altri club. Nell'ex Empoli Pradè (e tutto il mondo viola) ha molta fiducia, come dimostrato dal contratto prolungato di un anno, ma si aspetta anche molto di più. Parole importanti considerando una corsia sinistra piuttosto affollata con la permanenza di Gosens e le conferme di Parisi e Fortini.

Il mercato di Fortini

Reduce da un ottimo campionato alla Juve Stabia in Serie B la scorsa stagione, Fortini è stato al centro del mercato estivo. Più di una squadra, tra club italiani e stranieri, ha provato a strapparlo ai viola. Ci ha provato il Torino, il Bournemouth aveva chiesto informazioni e la Roma che aveva offerto un prestito da 3 milioni con diritto di riscatto a 13. La scelta di non cederlo rappresenta un investimento sul futuro con l'obiettivo di trovare il suo spazio nella squadra. Un progetto quello viola che non guarda solo al presente ma costruisce le proprie ambizioni partendo dai giovani e dalla continuità. La stagione appena iniziata dirà se questi due giocatori saranno fondamentali in un futuro viola.