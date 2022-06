FARES, Ci pensa il Celta Vigo se parte Galan

Dopo un lungo periodo di stop Mohamed Fares è pronto a tornare sul rettangolo verde. Il calciatore della Lazio tonerà infatti ad allenarsi a luglio, quando la squadra di Sarri sarà in ritiro. Difficilmente però l'algerino resterà in biancoceleste e per questo la Lazio si sta guardando intorno in cerca di un nuovo prestito. Secondo quanto riportato da TMW, sull'esterno avrebbe chiesto informazioni il Celta Vigo che probabilmente in estate dovrà salutare il laterale mancino Javi Galan. Lo spagnolo infatti piace alla Fiorentina e non solo.