FALCAO, Viola pista fredda: Galatasaray in rialzo

Non è ancora chiusa la pista che potrebbe portare Radamel Falcao al Galatasaray. Nella giornata di ieri, a Montecarlo, i dirigenti del club turco hanno infatti parlato direttamente con il giocatore e il suo entourage e le parti si sono riavvicinate. Non c'è ancora l'ok per il trasferimento ma la fumata bianca potrebbe arrivare. Pista fredda invece per quel che riguarda la Fiorentina. Lo riporta TMW.