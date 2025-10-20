Social

Fagioli: "Sconfitta e momento difficili da digerire. Usciamone insieme a partire da giovedì"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:38News
di Redazione FV

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato tramite i social della partita persa ieri a Milano contro il Milan dai viola, commentando più in generale il momento che sta vivendo la squadra di Stefano Pioli: "É difficile digerire la sconfitta di ieri e questo avvio di stagione. Ma solamente tutti insieme e uniti possiamo uscirne più velocemente possibile.

A partire da giovedì in coppa". Questa la descrizione di un post Instagram che ritrae Fagioli sfidare in possesso palla Luka Modric.