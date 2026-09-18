Due idee per la Fiorentina-anti Napoli: o Atta o doppio play con Goncalves

vedi letture

Cresce la fiducia in casa Fiorentina in vista della sfida di domenica al Franchi contro il Napoli. La vittoria in Coppa Italia contro il Pisa ha consolidato l'armonia del gruppo, suggellata anche dalla grigliata offerta da Pellegrino e Mastantuono. E arrivano notizie inoltre dall'infermeria: l'unico in forte dubbio resta Radu Dragusin, alle prese con un affaticamento.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, i segnali positivi arrivano soprattutto da Arthur Atta, tornato ad allenarsi regolarmente dopo la tribuna concordata nel derby e pronto a riprendersi una maglia da titolare. In caso di conferma del 4-3-3, al fianco del francese dovrebbero esserci Cher Ndour e Nicolò Fagioli, rispettivamente mezzala destra e regista.

Proprio Fagioli, sottolinea la Gazzetta dello Sport, appare rigenerato dall'arrivo di Vanoli. "Vanoli è entrato subito con il piede a martello, tirando due, tre bastonate alla prima riunione come giusto che sia dopo un inizio di stagione imbarazzante", ha raccontato il centrocampista. Resta però il dubbio sul modulo: Vanoli valuta se proseguire con il centrocampo a tre o tornare al 4-2-3-1, con Fagioli e Oulai davanti alla difesa e Pedro Gonçalves sulla trequarti. Al Franchi la Fiorentina ha perso entrambe le gare stagionali e ha vinto appena una delle ultime 17 sfide casalinghe contro il Napoli.