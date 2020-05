EX VIOLA, Il Parma interessato a Caso

Le folate di Giuseppe Caso non sono passate per nulla inosservate e l'attaccante esterno in forza all'Arezzo adesso potrebbe giocarsi le sue carte anche in categoria superiore. Secondo gianlucadimarzio.com, a puntare sullo scuola Fiorentina è, tra le altre, il Parma. Autore di una rete e sei assist in 24 presenze, il classe '98 è legato alla società aretina con un contratto fino al 2021 con opzione per l'anno successivo.