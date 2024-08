EX OBIETTIVI, Visite mediche con l'Atletico per Musso

FirenzeViola.it

Un'operazione che si è aperta e conclusa nel giro di pochi giorni a cui manca solo l'ufficialità: Juan Musso è di fatto un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il portiere dell'Atalanta, accostato in estate anche alla Fiorentina, lascerà la Serie A dopo sei stagioni tra Bergamo e Udine per sposare la causa dei colchoneros. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Musso ha svolto poco fa le visite mediche in Spagna ed è pronto a trasferirsi in Liga con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato per diventare il vice di Oblak.

Si risolve così - scrive Tmw- la dicotomia dei portieri atalantini. Perché da oltre un anno c'era un dualismo fra Carnesecchi e Musso, con l'argentino che a gennaio aveva chiesto la cessione, con Nottingham Forest e Galatasaray che però non avevano trovato la quadratura per chiudere l'operazione. Il portiere poi è stato fra i protagonisti assoluti della vittoria dell'Europa League a Dublino, giocando da titolare tutte le partite dagli ottavi in poi, fra Sporting di Lisbona, Liverpool, Olympique Marsiglia e la finale contro il Bayer Leverkusen.