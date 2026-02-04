Ex obiettivi, Ngonge si presenta all'Espanyol: "Voglio tornare quello di Verona"

Cyril Ngonge ha lasciato il Torino nelle ultime ore di mercato per accasarsi in Spagna, all'Espanyol. Cercato in passato anche dalla Fiorentina, l'attaccante si è presentato così in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di giocare. Ho trovato un gruppo unito, i compagni mi hanno accolto benissimo e anche l’impatto con l’allenatore è stato subito molto buono. Sono orgoglioso dello Scudetto vinto, ma a livello personale non ho giocato quanto avrei voluto.

Con l’arrivo di Conte il sistema tattico non prevedeva il mio ruolo. Qui invece ritrovo un calcio offensivo, ma anche intenso in fase difensiva: è l’ambiente giusto per risentire le sensazioni di Verona".