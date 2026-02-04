Viola, svolta sponsor tecnico. F. Headlines: accordo con Mizuno dall'estate

Importanti novità sul fronte dello sponsor tecnico della Fiorentina per le prossime stagioni. Dopo sei anni di proficua collaborazione si sta infatti per concludere la partnership con Kappa e, nonostante inizialmente sembrasse tutto definito con l'azienda spagnola Joma per la fornitura delle nuove divise (sarebbe stato un ritorno dopo il triennio 2012-2015), lo scenario è cambiato. Come riportato da Footy Headlines, il club viola avrebbe infatti raggiunto un accordo con Mizuno.

“Possiamo confermare - si legge sul portale - che la Fiorentina ha firmato un contratto con Mizuno a partire dalla stagione 2026-2027, ponendo fine alla partnership quinquennale con Kappa. Le prime maglie Mizuno della Fiorentina saranno presentate tra luglio e agosto 2026”.