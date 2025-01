EX OBIETTIVI, Manca solo l'ufficialità per Vargas al Siviglia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Ruben Vargas al Siviglia. Stando a quanto riportato da Corner Magazine, l'attaccante dell'Augsburg firmerà con il club andaluso un accordo fino al 30 giugno 2029 per un ingaggio di 1,5 milioni di euro. Ancora da capire quale sarà l'indennizzo a favore del club di Bundesliga dato che il calciatore era a sei mesi dalla scadenza del suo contratto. Vargas, dunque, saluta la Germania e approda in Spagna. Il classe 1998, seguito per lungo tempo anche dalla Fiorentina ha preferito il Siviglia anche al Borussia Moenchengladbach.