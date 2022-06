EX DT ALBANIA, Toci da tenere d'occhio per il futuro

Giancarlo Camolese, ormai ex direttore tecnico dell'Albania, ha parlato a TMW dei ragazzi interessanti che potranno far strada in futuro. Queste le sue dichiarazioni: "Uno di prospettiva è Toci, centravanti della Primavera della Fiorentina che quest'anno ha fatto molto bene, è stato convocato in Under 19 e ha fatto un ottimo torneo Under 19 contro Francia e Serbia. E' migliorato molto con i viola e va tenuto d'occhio per il futuro".