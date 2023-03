EUROPA, Passano Fiorentina, Juve e Roma: Lazio out

Si sono concluse anche le gare delle 21 con i risultati che sorridono, in parte, anche alle italiane. La Fiorentina ha vinto 4-1 contro il Sivasspor e grazie all'1-0 dell'andata è passata ai quarti di finali. Sempre in Conference League la Lazio è uscita per mano dell'Az Alkmaar a causa di un 4-2 totale tra andata e ritorno. Alle 18.45, per quanto riguarda l'Europa League, la Juventus ha vinto a Friburgo per 0-2 e si è qualificata ai quarti di finale, così come la Roma che ha pareggiato 0-0 contro la Real Sociedad alle 21 (forte del2-0 dell'andata all'Olimpico).