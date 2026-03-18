Dagli inviati Ndour: "Il campo non è il massimo, ma vogliamo passare. Il gol all'andata? Il mister ha detto che è stata fortuna"

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Alla vigilia di Fiorentina-Rakow, insieme al tecnico Paolo Vanoli, ha preso la parola il calciatore viola Cher Ndour. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Il campo non è in buone condizioni, ma non può essere una scusa perché sarà un problema anche per i nostri avversari. Dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio"



Sui tiri da fuori: "E' vero, il Mister mi dice spesso di tirare fuori e in settimana ci lavoriamo molto, anche se secondo lui l'ultimo gol è stato fortunato (ride). Di certo calciare da fuori significa creare situazioni da gol, avere soluzioni è importante per trovare il gol".

Sulle sue prestazioni in Europa: "La Conference è una competizione importante, prestigiosa, vogliamo tutti andare il più avanti possibile anche se in questo momento siamo concentrati soprattutto sul passare il turno".

Sul momento che sta vivendo: "Lavoro sempre al 110% per raggiungere il massimo. Sono ancora giovane, ho solo 21 anni e sono arrivato da solo un anno in un momento top della squadra. Non era semplice inserirsi, quest'anno ho più continuità e questo mi aiuta a crescere, ma quel che conta è dare sempre tutto, poi è chiaro che ho tempo e margini per migliorare".

Su come gestire gli errori del passato nelle gare di ritorno di Conference: "Domani sarà una gara diversa rispetto a quella di Firenze. Sicuramente gli errori ci permettono di crescere, e sappiamo che loro sono una squadra che attacca bene e che giocheremo su un campo difficile. Dovremo essere concentrati proprio per non ripetere certe leggerezze vissute in passato"

Sul clima nello spogliatoio: "La vittoria di lunedì ci ha permesso di fare un passo in avanti importante staccando un po' dalla zona retrocessione. Però restano ancora 9 finali da giocare in campionato e saranno tutte fondamentali. Il gruppo è unito, con grandi leader e questo ci può aiutare in queste ultime partite e ovviamente anche domani a passare il turno".