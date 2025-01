Europa League, Lazio ko ma resta prima. Roma vince e va ai playoff

vedi letture

Serata dolce-amara per le due squadre italiane impegnate nell'ultima giornata della fase campionato dell'Europa League. La Lazio, già capolista soliaria del maxi-raggruppamento, ha perso 1-0 in Portogallo contro il Braga (rete decisiva di Horta al 6') mentre la Roma ha battuto all'Olimpico per 2-0 l'Eintracht Francoforte grazie ai gol di Angelino al 44' e di Shomurodov al 69'.

In virtù di questi risultati, la Lazio - già capolista, come detto, prima di questo turno - si è qualificata da prima della classe agli ottavi di finale mentre la Roma farà i playoff, essendosi qualificata quindicesima su trentasei squadre.