EURO2020, Le formazioni delle gare di questa sera

Ultima giornata della fase a gironi anche per il gruppo F degli Europei 2020. Alle 21 scendono in campo Portogallo e Francia a Budapest e Germania contro Ungheria a Monaco di Baviera. In questo momento la classifica del girone recita: Francia 1a con 4 punti, Portogallo e Germania 2a e 3a a quota 3 mentre l'Ungheria è ultima con 1 punto. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Portogallo (4-3-3): R. Patricio; Semedo, Pepe, R. Dias, Guerreiro; R. Sanches, Danilo Pereira, J. Moutinho; B. Silva, Ronaldo, D. Jota.

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante; Griezmann, Tolisso, Mbappé; Benzema.

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Gnabry, Havertz, Sané.

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad. Szalai, Sallai.