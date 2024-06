EURO 24, Il Belgio vince per 2-0 rischiando. Theate ko

FirenzeViola.it

Nell'ultima partita della seconda giornata della fase a gironi, il Belgio si impone per 2-0 sulla Romania. Dopo appena 75 secondi di gioco, la squadra allenata da Domenico Tedesco trova subito il vantaggio grazie a un buon lavoro di sponda di Lukaku, con Tielemans che buca la porta della Romania con una rasoiata. Dopo un primo tempo a ritmi non elevatissimi, nella ripresa il Belgio prova a chiudere la partita in più di un'occasione, con la punta ex Serie A che, grazie a un passaggio filtrante col goniometro di De Bruyne, trova il raddoppio, se non fosse che, per la terza volta in due partite, una parte del suo corpo risulta in fuorigioco. In difesa la squadra dei Diavoli Rossi è ballerina e, anche dopo l'uscita dal campo dell'obiettivo viola Theate per infortunio, rischia di subire il pareggio con l'azione di Dennis Man, a tu per tu con Castels bravo ad ipnotizzare il giocatore del Parma e mantenere il risultato invariato.

Ma è proprio quest'ultimo che, con un rinvio, ruba la scena facendo un assist per il proprio capitano, De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City prende il tempo a Dragusin e fa 2-0. Pertanto, nel gruppo E, tutte e quattro le squadre si trovano appaiate a 3 punti.