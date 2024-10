ERANIO, Società deve legittimare Fonseca. Rigori...

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista del Milan Stefano Eranio ai microfoni di Milannews.it ha analizzato la situazione attuale dei rossoneri dopo la sconfitta di Firenze. Queste le sue parole su Fonseca e sulle polemiche relative ai rigori contro la Fiorentina: "Quando le cose non vanno tanto bene è molto più semplice delegittimare l'allenatore. Se non sei dentro gli allenamenti diventa difficile dare un giudizio. Entrando nel merito di quel che si vede in campo dico che il problema è si scatenano da situazioni negative nate da errori individuali. A Firenze ad esempio è incredibile l'errore di Tomori che porta al 2-1 dei viola.

Rigori? È una cosa grave e la società deve intervenire. Berlusconi legittimò Sacchi davanti al gruppo, lo stesso dovrebbe fare questa proprietà, perché in caso contrario diventa un problema. Se i rigori li calcia Theo o Abraham e non Pulisic non va bene, significa che qui si pensa singolarmente e non di squadra".