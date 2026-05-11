Enzo Maresca: "Futuro in Italia o al Psg? Vediamo, mi adatto a tutte le situazioni"

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Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea, è stato premiato all'evento del terzo premio nazionale Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino Queste le parole rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Per me è un grande piacere riceve questo premio per Gianni Di Marzio, e poi è bello tornare in Italia, in Liguria, dove ho trascorso un anno e mezzo.

Quale futuro per Maresca?

"Adesso siamo a maggio, i campionati stanno finendo. Nel frattempo sto riposando e sto cercando di prepararmi".

Le piacerebbe tornare anche in Italia?

"Io sono stato un po' ovunque. Sono stato bene da calciatore in quattro paesi diversi, da allenatore sono stato già in due-tre paesi diversi. Mi adatto abbastanza bene. L'ultima esperienza è stata in Inghilterra, vediamo la prossima".

Cosa non va nel calcio italiano?

"Da fuori è difficile, c'è sempre più di un motivo. E' un peccato, è un po' di anni che siamo nella stessa situazione, speriamo che si trovi una soluzione affinché l'Italia sia a livello di club che a livello di nazionale possa tornare ai livelli più alti".

Se chiamasse il Manchester City?

"In questo momento, al di là della società che può chiamarti, è importante sentirsi preparati. Fortunatamente mancano poche settimane e vediamo cosa succederà"