EMPOLI, Dura contestazione dopo il ko col Genoa

I fischi che hanno accompagnato l'Empoli alla fine della partita giocata ieri sera col Genoa non sono bastati. Un gruppo di tifosi, in modo deciso e duro ma dai toni civili, è stato impegnato in un confronto con i tre Direttori dell’Empoli (Accardi, Butti e Pecini) nello spazio antistante gli spogliatoi. I tifosi hanno chiesto spiegazioni sul mercato, sulle cessioni e gli acquisti fatti e da fare. C’è una sentita preoccupazione tra il popolo azzurro per le sorti di questa squadra che si sta trovando in una posizione di classifica impensabile prima dell’inizio del campionato. Lo riporta il sito pianetaempoli.it.