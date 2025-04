Empoli, D'Aversa: "Troviamo una Fiorentina diversa. Ci dispiace per l'assenza di Kean"

Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Cinque partite fondamentali, affrontiamo una squadra forte come la Fiorentina ma dobbiamo dimostrare voglia di raggiungere un risultato importante per il nostro obiettivo che è la salvezza. Non bisogna guardarsi indietro, se non per gli errori commessi. Troviamo un'altra squadra rispetto all'andata, sarà una partita completamente diversa.

Ci sono stati giocatori fuori per infortuni, vorrei che dessero oggi il loro contributo. Kean sta facendo cose straordinarie, dispiace che non sia in campo per motivi familiari. La Fiorentina però ha giocatori di qualità, guai a pensare che sia più semplice".