EMERY, Nel centro sportivo dell'Aston Villa manca la luce

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Unai Emery ha rivelato un aspetto curioso e problematico del centro sportivo del club da lui allenato, l'Aston Villa: l'assenza di illuminazione nei campi da allenamento. Il tecnico spagnolo, in una lunga intervista riolasciata per TVE ha spiegato che in Inghilterra è difficile allenarsi nel pomeriggio, soprattutto in inverno, quando alle 15:30 fa già buio.

"Questo crea difficoltà per la gestione degli orari, specialmente con l'aggiunta degli impegni in Champions League, che richiedono sedute di allenamento alle 17 o alle 18" ha dichiarato il tecnico ex Arsenal, PSG e Siviglia. L'allenatore ha quindi sottolineato la necessità di installare luci nei campi per poter prolungare gli allenamenti anche nelle ore più buie, un intervento che sembra cruciale per affrontare al meglio la stagione, considerando l'intensità delle competizioni a cui l'Aston Villa partecipa.