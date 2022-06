E. ROSSI, Mandragora l'ideale per il gioco di Juric

Ezio Rossi, ex difensore del Torino, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com, nella quale ha parlato della possibile partenza di Rolando Mandragora: "Se lui e Pobega non vengono confermati sono due giocatori che avevano fatto molto bene ed erano l'ideale per il gioco di Juric. Servono un paio di rinforzi in difesa e due a centrocampo, oltre che due sulla trequarti, con due giocatori da affiancare alla prima punta. Belotti? Dispiace per la sua partenza: credo sia stato fatto poco in termini di ambizioni, per trattenerlo. Dopo un po' di anni un giocatore che ha dimostrato attaccamento, ambiva ad altri obiettivi. Mi auguro che sia ascoltato Juric, il pilastro unico e fondamentale".