È Rolando Mandragora l'MVP del Derby dell'Appennino

vedi letture

Nella partita del Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina è Rolando Mandragora il "Panini Man of the Match". Il centrocampista viola, autore della rete del vantaggio nel corso del primo tempo, ha battuto nei voti la concorrenza di Roberto Piccoli, che al 45' aveva siglato il doppio vantaggio per la squadra di Vanoli, e di Giovanni Fabbian, unico marcatore del Bologna.