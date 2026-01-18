È Rolando Mandragora l'MVP del Derby dell'Appennino
FirenzeViola.it
Nella partita del Dall'Ara tra Bologna e Fiorentina è Rolando Mandragora il "Panini Man of the Match". Il centrocampista viola, autore della rete del vantaggio nel corso del primo tempo, ha battuto nei voti la concorrenza di Roberto Piccoli, che al 45' aveva siglato il doppio vantaggio per la squadra di Vanoli, e di Giovanni Fabbian, unico marcatore del Bologna.
Pubblicità
News
Le più lette
3 Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli ispira, Piccoli segna, Parisi instancabile. Ok Gud e Mandragora
Copertina
FirenzeViolaBologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli ispira, Piccoli segna, Parisi instancabile. Ok Gud e Mandragora
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com