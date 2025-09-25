È il momento di Fortini. L'infortunio di Lamptey lancia il giovane talento viola

Niccolò Fortini deve ancora prendere confidenza con la Serie A ma già contro il Como, nonostante il contesto fosse tremendamente complicato, ha già fatto intravedere di poterci stare. E meno male che in estate i dirigenti (d’accordo con Pioli e con gli agenti del ragazzo) hanno respinto tutte le offerte arrivate. Per ultima, a poche ore dal gong, quella della Roma. Una proposta da 3 milioni (circa) per il prestito, più 13 per l’eventuale riscatto.

I viola però hanno deciso di tenerlo e oggi, con il grave infortunio di Lamptey, quel no diventa particolarmente prezioso: "Un sogno che si avvera, l’esordio in serie A con la maglia che mi ha visto crescere — ha scritto Fortini sui social — Non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, ma la testa resta alta e la voglia di lottare per questa città e questo fantastico gruppo è ancora più forte". Tra campionato e Conference, lo spazio per mettersi in mostra non gli mancherà di certo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.