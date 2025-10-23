Dzeko verso il Bologna: "I tifosi non possono essere felici, ora diamo tutti di più"

Edin Dzeko va a segno sul campo del Rapid Vienna e dopo la vittoria della Fiorentina, si presenta così ai microfoni ufficiali del club viola: “Vincere fa sempre bene, siamo tutti molto più contenti perché vincere in Europa, e farlo fuori casa, non è mai facile. Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, vincere 3-0 ci dà fiducia per le prossime. Il secondo gol era importante perché ultimamente, anche in Serie A, siamo andati in vantaggio senza riuscire poi a chiudere la partita. Sull’1-0 i nostri avversari potevano trovare il pari, mentre così eravamo più tranquilli“.

Prosegue poi sul gol: “E’ sempre bello fare gol, e lo è ancora di più in Europa. Spero che in futuro sarò ancora più ‘vecchio’ e con qualche gol in più. I movimenti in area di rigore? E’ il mio mestiere, ho fatto tanti gol. Ringrazio Fortini per il bellissimo cross, il merito è anche suo“.

Infine, sulla Serie A: "Ultimamente non stiamo facendo bene in Serie A, nemmeno i tifosi possono essere contenti, ma devono sostenerci perché insieme è tutto molto più semplice. Non sarà facile perché abbiamo la pressione di non aver vinto ancora una gara in campionato. Il Bologna è una bella squadra, con un grande allenatore. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più, quello che stiamo facendo non basta, bisogna aiutarsi maggiormente in campo per vincere le partite".