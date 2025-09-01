Social

Due ex viola nella capitale francese: Maxime Lopez accoglie Ikoné al Paris FC

Due ex viola nella capitale francese: Maxime Lopez accoglie Ikoné al Paris FC
Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Jonathan Ikoné ricomincia in patria. Dopo tanti anni in Italia con le maglie di Fiorentina e Como, l'esterno ex Lille è stato ceduto a titolo definitivo al Paris FC, a fronte di un esborso da 3 milioni di euro in favore del club di Commisso.

E proprio nella capitale transalpina il francese ritroverà un altro ex viola, con cui aveva condiviso lo spogliatoio del Franchi giusto un paio di anni fa. Si tratta di Maxime Lopez, oggi capitano della seconda squadra di Parigi che con una foto su Instagram ha voluto celebrare la "rimpatriata" con Ikone, di nuovo suo compagno di squadra dopo esserlo stato a Firenze (in calce l'immagine in questione).