Due ex viola fanno sognare il Pisa, alla fine con il Milan a San Siro è 2-2

Succede di tutto nel finale di Milan-Pisa, alla fine termina 2-2 tra le due squadre agli opposti della classifica. Nel primo tempo è monologo rossonero con Leao che segna ancora dopo la Fiorentina in maniera pressoché identica. Nella seconda frazione Gilardino inserisce Cuadrado che cambia la partita, prima guadagnandosi un rigore per fallo di mano di De Winter poi realizzato dallo stesso ex viola.

Poi è un altro ex viola a prendersi la copertina, perché all'86' Nzola a tu per tu con Maignan non sbaglia e fa esplodere il settore ospiti di San Siro. Ma quando i nerazzurri pregustavano l'impresa, un tiro dalla distanza di Athekame pareggia i conti al 93' prima del forcing finale del Milan che allo scadere sfiora la rete con Saelemaekers. Alla fine è un punto per parte con il Milan che resta primo ma può essere raggiunto da Inter, Napoli e Inter, e il Pisa che abbandona l'ultimo posto in classifica salendo a 4 punti e lasciando Fiorentina e Genoa a 3.