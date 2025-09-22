Dubbi sul fallo fischiato al Como da cui nasce il pari di Kempf. Baldas: "Capisco Pioli"

È stato un turno di campionato con tante decisioni discutibili e tra gli episodi più chiacchierati c'è stato il calcio di punizione fischiato al Como, ieri sera al Franchi durante il secondo tempo contro la Fiorentina, da cui è nato poi il momentaneo pareggio siglato da Kempf su cross diretto di Nico Paz. A rispondere sul tema è stato l'ex arbitro Fabio Baldas, interpellato da Tuttomercatoweb.com: "Pioli è uno per bene, io l'ho arbitrato quando giocava e so com'è. Però lo capisco, c'è tanta tensione, ti gira tutto storto e finisce che vai anche a prendere a esempio un fallo che tutto sommato aveva poca importanza.

Noi quando arbitravamo eravamo in tre, oggi sono il doppio. Se c'è un fallo da una parte o dall'altra, te magari fischi in prima battuta e poi ti intervengono tra quarto uomo e cuffie… Agli arbitri serve personalità, prendere di petto le decisioni".