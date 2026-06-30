Il ds Carli su Fazzini: "Dopo il disastro sfiorato, può dimostrare di avere qualcosa in più"

vedi letture

Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, era tra i presenti a Rimini per l'apertura del calciomercato estivo 2026. Lo storico dirigente, con un lungo passato all'Empoli, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TMW e nel farlo ha parlato anche di Jacopo Fazzini, passato dagli azzurri alla Fiorentina lo scorso anno senza trovare grande fortuna: "Il passaggio dall’Empoli a un club di livello più alto è sempre difficile inoltre ha preso una delle annate più difficili della Fiorentina nella storia recente con un disastro sfiorato.

Però ha delle qualità importanti e quest’anno, con un ambiente diverso, dovrà provare a fare qualcosa di più. Deve dimostrare di poter stare a questo livello, altrimenti vorrà dire che non è adatto per la Fiorentina".