Come riportato da TMW, l'Espanyol ha migliorato la propria offerta alla Fiorentina per Bartłomiej Drągowski. Ora c'è da capire cosa deciderà di fare la dirigenza viola. Intanto, come noto, il portiere polacco si è già accordato con la squadra di Barcellona per quanto riguarda i dettagli contrattuali.