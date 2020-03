DONADEL, Cerchiamo di fare gruppo a distanza

Marco Donadel parla della sua esperienza come tecnico dell'Under 16 viola sul sito ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole, anche sulla situazione attuale: “Anche in Canada, quando ho giocato a Montreal, d'inverno stavamo in casa per via del freddo per gran parte della giornata, ma ora è diverso. Fatico a stare senza fare niente e solo le mie figlie mi aiutano a mantenere una certa “routine”. Passo il tempo leggendo qualche libro e guardando qualche partita storica in tv oppure sistemando oggetti come le vecchie foto. in questo momento in cui nulla è scontato, quello che abbiamo intorno diventa ancora più prezioso"

“Per quanto riguarda il lavoro, con il mio staff abbiamo dato un semplice programma di mantenimento ed ogni settimana facciamo delle video chiamate con i ragazzi sia per fare lavori più specifici sia e soprattutto per stare insieme; lo scopo è di rafforzare e mantenere lo spirito di gruppo. Inoltre i contatti e gli aggiornamenti sono costanti, sia con lo staff tecnico che sanitario oltre che con il responsabile del settore giovanile Angeloni. Credo che non dimenticheremo mai questo momento è dobbiamo affrontarlo nel modo giusto e trarne spunti positivi per il futuro”.