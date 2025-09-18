Domani la conferenza stampa di Stefano Pioli al Viola Park: l'orario

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:36News
di Redazione FV

Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di Stefano Pioli che presenterà la sfida di domenica, allo stadio Artemio Franchi, contro il Como. Ecco il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 19 settembre, alle ore 14:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Pioli in vista di Fiorentina – Como".