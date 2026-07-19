Domani la conferenza stampa di presentazione di Viery: ecco l'orario

Domani la conferenza stampa di presentazione di Viery: ecco l'orario
Oggi alle 12:00News
di Redazione FV

Prosegue il giro di conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quelle di Atta e Dragusin, domani toccherà a Viery. Il difensore brasiliano, arrivato dal Gremio, si presenterà di fronte ai microfoni della sala stampa del Viola Park alle ore 12. Ecco il comunicato del club: "ACF Fiorentina informa che domani, lunedì 20 luglio, alle ore 12:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Viery".