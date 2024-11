DODO, Nazionale un sogno e segno che Fiorentina sta facendo bene

FirenzeViola.it

Dodo, neo convocato per la prima volta nella Nazionale brasiliana maggiore, ha rilasciato un'intervista a CBF TV in cui ha raccontato come è arrivata la convocazione e la soddisfazione anche della Fiorentina: "Sono molto felice, è un momento che aspettavo da tanto e un sogno. Giovedì sera ero con mia moglie e con mia figlia che stavo aiutando perché doveva fare un'esibizione con la scuola quando ho ricevuto un messaggio dallo staff della nazionale per dirmi che avrei potuto essere convocato. Dopo un po' mi hanno infatti chiamato per confermarmi la convocazione dicendomi che dovevo partire il venerdì mattina. Ho festeggiato con mia moglie, è stato tutto così improvviso e veloce.

Anche la Fiorentina è stata molto contenta perché voleva un giocatore a rappresentare il club nella nazionale brasiliana. E' infatti una grande soddisfazione per me e il club perché è un riconoscimento al fatto che stiamo facendo bene in serie A. In quanto ai giocatori del Brasile conosco già la maggior parte di loro perché ci ho giocato contro o nelle giovanili come Paquetà, Eder Militao, Guillherme Arana e Gabriel Magalhaes"