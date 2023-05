DODÔ, Il post sui social: "Insieme siamo più forti"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nel post-partita di Fiorentina-Inter, Dodò ha affidato il suo commento per la delusione della sconfitta in finale di Coppa Italia al proprio profilo instagram. Con un post pubblicato poco fa, l'esterno brasiliano ha raccolto alcune immagini della serata dell'Olimpico, partendo dalla splendida coreografia del tifo viola: "Grazie di tutto Firenze , senza di voi non saremmo arrivati ​​qui, Mi sento triste per non poter portare questo Trofeo a casa nostra, questo Trofeo che tutti voi sognavate, abbiamo ancora un'altra finale europea che possiamo vincere (...) insieme siamo più forti" ha scritto l'ex Shakthar, dimostrando grande riconoscenza al popolo fiorentino.