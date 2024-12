DODO, Gara cambiata negli spogliatoi durante l'intervallo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024



La Fiorentina ha pareggiato ieri sera in Portogallo per 1-1 contro il Vitoria Guimaraes grazie a un gol nel finale segnato da Rolando Mandragora. Un pari che ha permesso ai viola di arrivare terzi nel girone unico di Conference League e dunque di saltare il playoff che si giocherà a febbraio. L'assist per il gol decisivo è arrivato grazie a Dodo, intervenuto dopo il match ai microfoni del sito ufficiale viola: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo visto come il Vitoria aveva giocato in Conference nelle partite precedenti e sapevamo di dover affrontare una grande squadra. Il primo tempo è stato difficile perché c'erano diverse marcature individuali. Noi giochiamo bene nello spazio ma non trovavamo questo spazio. Nel secondo tempo abbiamo alzato il nostro livello e la squadra ha dato di più. Questo pareggio ci fa tornare felici a Firenze perché siamo nelle prime otto e possiamo concentrarci sul campionato. Penseremo all'Europa quando tornerà la Conference".

Nonostante non sia stato un grande primo tempo, siete andati vicini al gol anche nei primi 45 minuti.

"Abbiamo fatto qualcosa davanti nel primo tempo ma penso che siamo cresciuti nel secondo tempo dopo aver parlato nello spogliatoio e dopo che il mister ha parlato con ognuno di noi. Speriamo adesso di poterci concentrare bene in campionato perché abbiamo da fare un bel lavoro e siamo felici di quanto stiamo facendo".

Lei ha messo a referto l'assist per il gol decisivo, è contento?

"Sono contento di dare una mano alla squadra, lavoro per tutti. Quando sono lì voglio fare di tutto per i miei compagni. La squadra è cresciuta quando abbiamo cambiato il nostro livello e credo che quando giochiamo come nella ripresa possiamo sempre fare qualcosa in più".