DJURIC, L'agente: "Rinnovo? Ancora non abbiamo parlato"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittorio Sabatini, agente di Milan Djuric, ha parlato ai microfoni di Radio Amore facendo il punto proprio sul contratto in scadenza a giugno 2025 (con opzione di rinnovo per la stagione successiva) dell'attaccante del Monza. Djuric, uno degli obiettivi della viola nella scorsa sessione di mercato come vice Kean, non ha ancora parlato con il Monza per il rinnovo del contratto. Queste le parole dell'agente:

"Non ci siamo ancora seduti a un tavolo col club per parlare di un prolungamento del contratto, in questo momento la società è concentrata sul campo visto che i risultati non sono quelli attesi. Ad ogni modo non c'è nulla di concreto con altre squadre, in ogni caso il Monza non lo avrebbe fatto partire dopo averlo preso appena sei mesi prima per tre milioni"