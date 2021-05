DIRITTI TV, Il 14 nuova assemblea con i club di A

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Nuova assemblea per i club della Lega di Serie A. È stata infatti convocata un'assemblea "in via d'urgenza" per venerdì 14 maggio. Sul tavolo ci sarà il tema dei diritti tv, con le trattative private per il pacchetto 2, con Sky che ha messo sul piatto 87,5 milioni di euro in media a stagione come offerta per il pacchetto che consente di trasmettere tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn. Una assemblea che dovrebbe svolgersi dopo il deposito della sentenza del giudice del Tribunale di Milano sul ricorso presentato da Sky per quanto riguarda l'assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio a Dazn. Tra i temi all'ordine del giorno anche la proposta Electronic Arts per diventare Official Video Game Partner della Serie A. (ANSA).