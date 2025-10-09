Diouf: "Ho un bel ricordo del gol in semifinale di Conference contro la Fiorentina"

Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, nel corso del programma On Board di Dazn realizzato con Betsson Sport, ha parlato tra le varie tematiche anche di una legata alla Fiorentina: "Una foto che mi rappresenta molto è quella in cui indossavo la maglia del Basilea ed è la mia prima apparizione in Europa. Siamo arrivati anche in semifinale contro la Fiorentina e ho segnato a Firenze, ho un bel ricordo.

Un’esperienza che mi è servita molto, era la prima volta che lasciavo la Francia e la mia famiglia e le mie abitudini. Ho imparato molto, sul campo e fuori e sono contento dei risultati ottenuti anche a livello individuale in quella stagione".