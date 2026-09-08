Diogo Leite alla Lazio: per l'ex obiettivo viola manca solo l'annuncio

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Diogo Leite, ex obiettivo viola, è pronto a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la Lazio. Il difensore portoghese, arrivato a Roma domenica, ha già completato le visite mediche a Formello e firmato un contratto di tre anni con opzione per una quarta stagione, con un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro netti all’anno. Dopo aver seguito da spettatore la rimonta contro l’Udinese, il centrale classe 1999 svolgerà mercoledì mattina il primo allenamento con i nuovi compagni, al termine della giornata di riposo concessa da Gattuso.

Il retroscena invernale

La Lazio aveva già tentato di acquistarlo lo scorso gennaio, senza riuscire a chiudere l’operazione. Questa volta l’affare è andato a buon fine dopo che Leite era rimasto svincolato in estate, al termine dell’esperienza all’Union Berlino. Manca ancora l’annuncio ufficiale del club, che potrebbe attendere per motivi legati ai nuovi parametri sul costo del lavoro. L’ufficialità è quindi soltanto rimandata: Leite è pronto a diventare un nuovo rinforzo della difesa biancoceleste.