Commisso, sette anni e dieci allenatori: la panchina non trova pace
Il Corriere dello Sport - Stadio propone un quadro dei continui cambi in panchina della Fiorentina durante i sette anni di gestione Commisso. Il primo anno, nella stagione 2019-20, si avvicendano Montella e Iachini, mentre nel novembre 2020 arriva Prandelli, che quattro mesi più tardi si dimette. Con il ritorno di Iachini fino al termine della stagione. A fine maggio 2021 firma Gattuso, ma il rapporto con la società dura appena tre settimane. Da qui arriva Italiano, l’allenatore più duraturo dell’era Commisso, che lascia Firenze nel giugno 2024.
Al suo posto arriva Palladino, che si dimette a maggio 2025. A luglio arriva Pioli, salutato a novembre e sostituito ad interim da Galloppa. Poi ecco Vanoli, la cui opzione per il secondo anno non viene fatta valere. A giugno 2026 arriva quindi l’annuncio di Grosso, esonerato dopo appena tre giornate. Inizia così il Vanoli-bis.
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