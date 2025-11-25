Dal Viola Park: ecco le immagini dell'allenamento di stamani

Dal Viola Park: ecco le immagini dell'allenamento di stamani
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:35Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina si è allenata stamani, all'antivigilia dell'impegno di Conference contro l'Aek Atene previsto giovedì (ore 21) allo stadio Franchi. Poco fa il club ha postato le immagini dell'allenamento. Presente anche Luca Ranieri, uscito malconcio dalla sfida di sabato contro la Juventus ma protagonista comunque nella seduta di gruppo.

Domani ultimo allenamento, con rifinitura fissata alle ore 11 al Viola Park (la potrete seguire qui su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola) e successiva conferenza di Paolo Vanoli in programma alle 14.30.