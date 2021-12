DI MARZIO, DV9 ha fatto la gavetta, ora è il più forte

L'ex tecnico e dirigente Gianni Di Marzio durante Maracanà su TMW Radio ha parlato di attaccanti in partenza dalla serie A, tra cui Vlahovic ed Insigne: "Vlahovic ha fatto la gavetta - afferma - per me in questo momento è il giovane migliore in Europa, come attaccante. Il problema ora sorge con Insigne, che ha fatto di tutto ed è stato portato a scadenza per non tenerlo. Gli hanno offerto tanto in Canada, così perde tanto il calcio italiano. E' una sconfitta per tutti noi".