DI GENNARO, Palladino ha lavorato nella testa dei giocatori

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Quale il miglior tecnico della Serie A dopo 12 giornate tra le prime sei della classifica?

"Gasperini. Poi metto Palladino e Baroni, che stanno facendo un grande lavoro. Baroni ha rivalutato il gruppo e rivitalizzato giocatori e ambiente. Palladino è partito molto male ma ha trovato delle soluzioni in corsa per cambiare e andare via in maniera spedita. Palladino ha lavorato nella testa dei calciatori".