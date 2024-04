DI GENNARO, In Coppa la Viola si gioca molto. La punta...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Uno sguardo a Fiorentina-Atalanta di Coppa?

"La Fiorentina si gioca molto, l'Atalanta è in un momento migliore. La Fiorentina non è riuscita a tenere il ritmo e non rispecchia gli obiettivi prefissati la classifica attuale. Per questo l'annata devi renderla migliore con questa Coppa Italia. Sarà una partita interessante, con due allenatori importanti. Italiano andrà via a fine anno ma vuole regalare qualcosa a questo gruppo prima di andare via. I gol presi fanno tornare a un discorso tattico già visto in precedenza e che va rivisto".

Cosa aggiungere? E' un problema quello del gol che dipende da cosa?

"Dopo Vlahovic non hanno trovato un centravanti vero. Vlahovic dettava i tempi alla squadra davanti. Italiano è arrivato a due finali dopo un periodo in cui si rischiava la retrocessione, il valore del suo lavoro si vede. Nzola non è stato quello dello Spezia, Belotti non è tornato a grandi livelli, Beltran fa la seconda punta, quindi l'attacco è questo. Se gli attaccanti sono bravi, la squadra si muove anche di conseguenza. Manca una punta vera dai tempi di Vlahovic".