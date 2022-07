DI CARLO, Italiano eccezionale. Mandragora forte ma...

L'ex calciatore ed attuale allenatore Domenico Di Carlo è intervenuto a parlare di Fiorentina, toccando diversi argomenti. Queste le sue parole su Italiano: "Quest'anno ha fatto qualcosa di eccezionale, che negli ultimi anni non si era più visto a Firenze, sia come classifica che come calcio. Ha dato gioco e ha chiesto di fare la differenza a giocatori rivalorizzati. Ha fatto la differenza, spero che la società gli dia mano e vedo che le indicazioni del club sono quelle di voler crescere, e mi auguro sia così".

Sulla prossima stagione e sulla sosta per il Mondiale: "Il recupero è fondamentale per questo mini campionato che si svolgerà fino a novembre. Se vuoi giocare in Europa devi crescere come mentalità e giocatori. La Fiorentina ci torna dopo tanti anni, e spero che questa sia una motivazione in più. Forse fare questo mini campionato può aiutare, perché si sa che si deve andar forte subito. Io innanzitutto vedo un bene il fatto che Italiano sia rimasto, quindi l'identità di gioco la Fiorentina già ce l'ha. Questa cosa aiuta la squadra ed i giocatori.

La preparazione ad oggi rimane sull'80% per tutto l'anno. Il problema grosso sarà per le partite: andrà fatto turnover, anche perché ci sono giocatori che faranno tantissime partite, e lì dovrà essere bravo il mister e i giocatori stessi a capire che tutte le partite sono importanti".

Su Mandragora: "È diverso da Torreira, che ha fatto un campionato straordinario. Io sono innamorato di Torreira, che ha garantito anche goal. Mandragora a me lascia perplesso solo per gli infortuni. Perché per il resto per me è un giocatore da Fiorentina e da Nazionale, spero che faccia il percorso che hanno fatto i suoi precedenti, come Torreira".