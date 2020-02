DG GETAFE, Incontro italiane in carriera: anche i viola

Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha parlato della prossima doppia sfida con l'Inter agli ottavi di Europa League: "E' la prima volta che affronterò l'Inter nella mia carriera. Ne ho incontrate molte, come Juve e Fiorentina, ma non l'Inter. E' una squadra molto forte, una delle più importanti d'Europa e questa stagione lo sta dimostrando. Sta facendo benissimo in campionato, punta al titolo, per noi sarà difficile ma anche una bella esperienza".