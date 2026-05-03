De Zerbi porta il Tottenham fuori dalla zona retrocessione: Aston Villa battuto 2-1

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Il Tottenham è fuori dalla zona retrocessione. Con il ko del West Ham contro il Brentford e la vittoria degli uomini di De Zerbi sul campo dell'Aston Villa, gli Spurs si trovano adesso al quartultimo posto con 37 punti conquistati, a +1 sugli Hammers. In gol, per il Tottenham, Gallagher e Richarlison.

Non basta il gol in pieno recupero di Buendia per i The Villans. Con questo risultato sono 7 i punti conquistati in 4 partite dall'allenatore ex Marsiglia che, fino ad un mese fa, era stato presente nella girandola dei nomi che Fabio Paratici avrebbe potuto scegliere come nuovo allenatore della Fiorentina.